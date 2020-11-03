Политика

09:49 03.11.2020

Посол Германии: Судебная реформа - важнейшая для Украины, но она почти не начиналась

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Посол Германии: Судебная реформа - важнейшая для Украины, но она почти не начиналась

Судебная реформа в Украине является самой необходимой для Украины, однако она не проводится и законопроект №3711 таковой не является, отмечает посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"На что я действительно хочу обратить внимание, так это судебная реформа. Вместе с реформой децентрализации, местного самоуправления, это, на мой взгляд, самая важная в Украине реформа, которая еще даже почти не была начата. Есть Верховный суд, и это хорошо, но он не может функционировать отдельно в системе, которая не функционирует", - сказала посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Фельдхузен отметила, что законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления" сам по себе реформой не является.

"Это попытка вылечить что-то из-за приговора Конституционного суда, чтобы в конце концов иметь Высшую квалификационную комиссию судей и заполнить две тысячи вакансий судей. Но надо сделать гораздо больше. У председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин, а также других есть идеи, как можно это начать", - пояснила она.

По словам посла, очевидно, что изменения в Конституцию уже не будут рассматриваться нынешним составом Верховной Рады, так как не будет конституционного большинства, которое бы проголосовало за них.

"Высший Совет правосудия - это конституционный орган, и это одна из проблем. То есть изменить Конституцию - это уже невозможно. Однако мне кажется, что они начали думать, что можно сделать со всех сторон, чтобы эта система функционировала лучше и чтобы у людей начало появляться доверие. Ведь другой проблемой является то, что никто не имеет доверия к судебной системе: ни население, ни, кстати, политические лидеры", - добавила Фельдхузен.

Посол Германии подчеркнула, что президент Украины должен поддержать проведение судебной реформы, даже если она не завершится до конца его президентского срока.

"Я бы очень хотела, чтобы мы все, вместе с международными донорами, работали, чтобы, в конце концов, эта реформа состоялась. Хотя мне кажется, что до конца каденции президента Украины Владимира Зеленского она не завершится. Однако президент сам должен стоять за реформой и сказать: "Судебная реформа - это наша цель", даже если она не закончится до срока его президентства. Без политической воли с самого верха она даже не может начаться. Сейчас я много со всеми говорю об этом", - сказала она.


Полный текст интервью с послом Германии Анкой Фельдхузен будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #фельдхузен #посол #германия
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