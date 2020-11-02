Зеленский говорил на фракции "Слуги народа", что законопроект по КС содержит риски, но это единственное приемлемое решение - советник главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" говорил о том, что законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда Украины содержит определенные риски, но это единственное приемлемое решение для разрешения возникшего кризиса, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Понятно, что лучший вариант выхода из кризиса - это добровольная отставка судей КС, которые себя дискредитировали. Это позволит быстро завершить кризис без ущерба для государственности. Все риски законопроекта понятны и очевидны. Но, проанализировав риски, СНБО приняло коллегиальное решение, и это единственный путь, который приемлем", - рассказал он агентству.

По его словам, президент также подчеркнул, что "если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать".

"Он (кризис - ИФ) расставил все точки над "и", показав, кто есть кто в нашей элите. Он объединил все антикоррупционные силы страны. Это очень важно", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП также указал, что президент всегда хочет доверительного разговора с фракцией.

"Он хочет, чтобы фракция и партия научились дискутировать внутри, обсуждать, но выходить с консолидированной позицией", - сказал он.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.