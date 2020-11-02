Политика

18:58 02.11.2020

Депутаты ожидают президента Украины на заседании фракции "Слуга народа"

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Депутаты ожидают президента Украины на заседании фракции "Слуга народа"

Фракция "Слуга народа" выработает свое решение по президентскому законопроекту "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" на заседании в понедельник вечером, сообщил народный депутат Виталий Безгин.

"Реакция президента имеет право на жизнь. Собственно, пойдем ли мы с ней в зал (сессионный зал – ИФ), решим сегодня", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве перед началом заседания фракции "Слуга народа".

"У нас в повестке дня сегодня большое количество вопросов… Президент презентует свое видение. Депутаты скажут, где у них есть обеспокоенность, а где – полная поддержка. На основании этого мы сегодня должны выйти с комплексным решением", - пояснил депутат.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7) заявили, что встревожены усилиями отменить проводимые в стране с 2014 года антикоррупционные реформы.

Теги: #конституционный_суд #слуга_народа
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