Посол Германии сомневается, что КС в своем решении учел конституционные положения о неизменности евроатлантического курса

Конституционный суд Украины (КС) должен учитывать в своих решениях конституционную задачу необратимости евроатлантического курса Украины, однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

По ее словам, в связи с этим возникает вопрос, может ли КС в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами.

"Борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлениях Украины приблизиться к Европейскому союзу и выполнить конституционную задачу необратимости евроатлантического курса. Эту конституционную задачу должен учитывать в своих решениях и Конституционный суд. Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - сказала Фельдхузен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что все политические акторы призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства.

"Я наблюдаю за последним развитием событий вокруг решения Конституционного суда по антикоррупционной архитектуре в Украине с большим и все большим беспокойством. Все политические акторы призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдхузен.



Полный текст интервью с послом Германии в Украине Анкой Фельдхузен будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".