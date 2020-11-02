Политика

18:48 02.11.2020

Нардеп Янченко от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о лишении КС бюджетного финансирования

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Нардеп Янченко от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект о лишении КС бюджетного финансирования

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно перенесения бюджетного финансирования из Конституционного суда Украины на развитие образовательных программ).

Карточка документа под номером 4308 появилась на сайте парламента.

Автором законопроекта указана народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

Документ предусматривает лишение КС бюджетного финансирования до обновления органа, сообщила Янченко в соцсети Facebook.

"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира. 109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально-полезные нужды, например субвенцию учебным заведениям на линии разграничения", - написала она.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Теги: #бюджет #конституционный_суд #слуга_народа
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