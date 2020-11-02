Кравчук считает, что пути для урегулирования ситуации на Донбассе, которые не поставят РФ в неудобное положение, могут дать результаты

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что если будут найдены пути для прекращения войны на Донбассе и возвращения Украине ее территорий, которые не поставят Российскую Федерации в невыгодное положение, могут дать результаты.

"Я думаю, что и Россия устала от этой войны на Донбассе, и не только на Донбассе. И если бы мы нашли совместно какие-то пути, которые не поставили бы, как они считают, Россию в невыгодное положение, в политико-международном плане, я думаю, что это дало бы конкретные результаты. Для меня лично не имеет значения, возвысит это Путина или наоборот. Мне нужно, чтобы в Украине был мир. Вот что мне нужно", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, некоторые люди в России считают, что в Кремле и лично у президента России есть желание думать над тем, как это реализовать, не поступаясь амбициями.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе