Политика

17:57 02.11.2020

Кравчук: мы используем сейчас все возможности "Минска", но если надо будет найти дополнительные форматы – будем их искать

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Кравчук: мы используем сейчас все возможности "Минска", но если надо будет найти дополнительные форматы – будем их искать

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук подчеркивает, что Украина продолжает пытаться использовать потенциал Минских договоренностей, но отмечает, что нельзя длительное время делать вид, что есть движение вперед, если этого не происходит.

"Мы используем сейчас все возможности "Минска". Но если надо будет найти дополнительные форматы, будем их искать. Это могут быть различные форматы. Можно, скажем, использовать Будапештский меморандум, можно использовать соответствующие силы "Большой семерки", можно другие пути использовать международно-правового характера, опыт в мире такой есть. Подчеркну: я сейчас говорю как частное лицо, и это - мое личное мнение. Решение будет принимать президент", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кравчук указал, что если шаги и предложения Украины не позволят разблокировать переговоры в рамках ТКГ, то он будет готов вносить предложение, чтобы искать другие форматы.

"Шесть лет идет война, мы сделали и будем делать дальше, а россияне, чтобы ты не делал, говорят, что не так, потому что у них другая цель. У них цель уничтожить Украину, очевидно, я так думаю. Поэтому я убежден, нельзя дальше делать вид, что мы идем вперед, когда они не дают идти вперед", - отметил он.

"Я много прожил, я брал эту страну в Беловежье маленькую в собственные руки. Она сейчас взрослая: выросло новое поколение, выросли новые люди, новая власть, и мы хотим жить как люди, а не воевать. Если кто-то хочет воевать, то мы против этого, и будем искать другие пути, чтобы остановить агрессора. Минский формат - это только переговорная площадка, где мы сейчас работаем и который мы хотим насытить более содержательными смыслами. В отличие от наших предшественников, которые вообще ничего не инициировали", - добавил он.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе

Теги: #ткг #кравчук #минские_соглашения
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