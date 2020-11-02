Результаты анонсированного Зеленским аудита государства будут представлены на этой неделе – Стефанчук

Результаты проведенного украинским правительством аудита государства будут представлены до конца текущей недели, сообщил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Я информирую, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства – то, чем занимались. То есть фактически мы будем иметь возможность посмотреть чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины. И посмотреть, в каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета в парламенте в понедельник.

Кроме этого, по его словам, "будет представлена в ближайшее время на требование президента Украины стратегия экономического развития до 2030 года".

Как сообщалось, о намерении команды Зеленского провести "аудит государства" Стефанчук сообщил в мае 2019 года, при чем изначально планировалось, что это будет сделано в первые 100 дней президентства действующего главы государства. 20 октября текущего года Зеленский анонсировал презентацию проведенного правительством аудита государства "в течение двух недель".

В тот же день глава Украинского государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития, в частности экономического, рассчитанная на длительный период – до 2030 года.