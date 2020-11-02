Кулеба пригласил Францию принять участие в работе Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора обсудили динамику дипломатических усилий в рамках Нормандского формата, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Министры обсудили динамику дипломатических усилий в рамках Нормандского формата по мирному урегулированию российско-украинской войны в Донбассе. Французский министр дал положительную оценку усилиям Украины по созданию предпосылок для прогресса в урегулировании и подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ", - говорится сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

Как отмечается, Кулеба проинформировал французского коллегу об инициативе создания Крымской платформы - международного формата, консолидирующего усилия международного сообщества по деоккупации Крыма, защите прав человека в условиях временной российской оккупации.

"Дмитрий Кулеба пригласил Францию принять активное участие в работе Крымской платформы. Жан-Ив Ле Дриан выразил благодарность за приглашение и заверил, что принципиальная позиция Франции относительно непризнания попытки аннексии Крыма будет продолжаться, как и соответствующая политика ограничительных мер по отношению к России. В связи с этим французская сторона рассмотрит информацию о запуске Крымской платформы", - пояснили в МИД.

Министры положительно отметили растущую динамику двустороннего сотрудничества во многих отраслях, в частности увеличение объемов торговли и инвестиций. Они подтвердили настрой на проведение до конца 2020 года заседание Украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое обеспечит условия для увеличения французских инвестиций в экономику Украины. Собеседники отдельно обсудили перспективы украинского-французского сотрудничества в Африке, в частности в области безопасности, торговли и инвестиций.

Также глава МИД Украины выразил соболезнования французскому коллеге в связи с недавними нападениями во Франции, жертвами которых стали невинные люди.