Политика

16:48 02.11.2020

Глава МИД Франции выразил поддержку решимости Зеленского в преодолении кризиса, вызванного решением КС

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Глава МИД Франции выразил поддержку решимости Зеленского в преодолении кризиса, вызванного решением КС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил поддержку решимости президента Украины Владимира Зеленского в преодолении кризиса, вызванного решением Конституционного суда Украины, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Отдельное внимание министры уделили теме системных реформ в Украине на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Дмитрий Кулеба сообщил французскому коллеге о разрушительных последствиях печально известного решения Конституционного суда Украины для антикоррупционных реформ в нашем государстве и заверил, что президент и правительство Украины решительно настроены защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры и другие реформы. В свою очередь, Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает решимость, с которой президент Украины Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - говорится в сообщении МИД в понедельник.

Отдельной темой разговора стала европейская интеграция Украины. Ле Дриан положительно отметил итоги успешного саммита Украина-ЕС и подтвердил настрой Парижа на дальнейшую поддержку отношений Украина-ЕС на основе договоренностей саммита.

В свою очередь Кулеба отметил важность дальнейшей интеграции экономик Украины и ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

"Я глубоко убежден, что в современном мире, особенно на фоне пандемии, Украина и ЕС являются естественными партнерами для построения крепкой экономики Европы", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Ле Дриан принял приглашение Кулебы осуществить визит в Украину для обсуждения всего спектра двусторонних вопросов.

Теги: #конституционный_суд #франция #зеленский #мид
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