"Слуга народа" должна поддержать предложенный президентом вариант выхода из "шокирующей" ситуации, созданной КС – Корниенко

Фракция "Слуга народа" должна поддержать президента Украины Владимира Зеленского в ситуации, которая сложилась в связи с действиями и решения Конституционного суда Украины, убежден первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Я уверен, что в шокирующей ситуации, созданной Конституционным судом, фракция партии "Слуга народа" должна поддерживать президента. Потому что мы – проевропейские, мы – сила изменений. И сейчас мы должны противостоять старым силам, которые отстаивают не Конституцию, а фактически коррупцию, старый образ жизни, где нет инструментов борьбы с коррупцией, где нет реформ, где Украина продолжает оставаться пещерной страной", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Корниенко считает, что путь выхода из ситуации, предложенный президентом, сейчас единственно возможный для решения конституционного кризиса.

"Судебная ветвь власти должна быть независимой, но профессиональной и служить интересам народа. Мы слишком затянули с судебной реформой. И голосование на этой неделе будет определяющим: мы увидим, кто есть кто. Кто действительно хочет, чтобы Украина была европейской, с сильной экономикой и прозрачными правилами игры, а кто хочет сохранить старую систему, где мы – самая бедная страна Европы. Это все зависит от голосования за законопроект по восстановлению конституционной добропорядочности", - отметил он.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7) заявили, что встревожены усилиями отменить проводимые в стране с 2014 года антикоррупционные реформы.