Лидер БЮТ считает причиной кризиса вокруг Конституционного суда законы о рынке земли, игорном бизнесе и набсоветах

Причиной "потасовки вокруг Конституционного суда" (КС) является возможность признания им неконституционности законов об открытии рынка сельскохозяйственной земли, введении игорного бизнеса, стратегической собственности и создания наблюдательных советов в госкорпорациях с участием иностранцев, заявляет лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Все знают, что эти законы неконституционны… Как только Конституционный суд принял к рассмотрению эти законопроекты, тем самым создав угрозу для внешне колонизации Украины, на суд обрушились так называемые антикоррупционные органы.. и против судей начался террор", – обрисовала она свое объяснение происходящего на брифинге в парламенте в понедельник.

По ее мнению, "информационный буллинг против КС ставит целью снести этот суд".

Тимошенко призвала украинцев принимать все возможные меры для сохранения независимости КС.

"Если будет зачищен КС, абсолютная власть – монопольно, безраздельно – будет в руках президента, а президент будет в руках внешнего управления", – считает лидер БЮТ.