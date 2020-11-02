Райкович переизбран мэром Кропивницкого

Действующий мэр Кропивницкого Андрей Райкович (выдвиженец партии "Пропозиция") получил 53,53% голосов избирателей на местных выборах, территориальная избирательная комиссия признала его избранным городским головой, сообщает городской совет г.Кропивницкого.

"Сегодня, 2 ноября, члены городской территориальной избирательной комиссии объявили результаты голосования за мэра Кропивницкого, которое состоялось 25 октября 2020 года. Так, за действующего главу города Андрея Райкович проголосовало 27 тыс. 839 горожан, а это 53,53% от общего числа принявших участие в голосовании", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Второй результат - у Артема Стрижакова (партия "Перспектива города", директор ООО "Цифро маркет"), за которого проголосовали 10338 человек.

27 ноября 2015 года Райкович был избран мэром Кропивницкого.