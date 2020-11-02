Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" "обязательно" принять "жесткие" решения по КС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов фракции "Слуга народа" в обязательном порядке поддержать инициированные им "жесткие" решения по ситуации вокруг Конституционного суда Украины.

"Очевидно, что по итогам ваших сегодняшних решений, голосований будем принимать глобальные решения. Попытаемся жестко перезагрузить всю систему, потому что время разговоров закончилось. Закончилось время уговоров и мягкости. Нужно принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", - сказал он в аудиообращении к депутатам фракции "Слуга народа", которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Зеленский подчеркнул, что свое "право брать на себя ответственность и платить любую цену" он лично доказал еще задолго до президентства, и поэтому может открыто смотреть каждому из депутатов в глаза.

"Но знаю, что сегодня рядом со мной стоит мощная команда "своих". Речь сейчас идет о личном выборе каждого из вас: или вы - сила, или - десяток групп по разным интересам. Верю, что мы должны выйти из ситуации победителями. Потому что мы на стороне людей, на стороне правды, на стороне прогресса", - указал он.

Зеленский заявил, что история не судит победителей, и если он решит, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный законопроект, то нужно его обязательно поддержать.

"Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, - будет другое решение. Но пока могу сказать только одно - последние решения Конституционного суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит КС за деньги, мы не остановим, то получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ от общества будет жестким, но справедливым", - отметил он.