Политика

12:17 02.11.2020

Тимошенко требует немедленно заслушать в Раде премьера в связи с ситуацией с COVID-19

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Тимошенко требует немедленно заслушать в Раде премьера в связи с ситуацией с COVID-19

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует немедленно заслушать на пленарном заседании премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Я считаю, что не надо даже одного часа ждать, нам надо немедленно вызывать премьер-министра в Верховную Раду, не министра здравоохранения, вопрос в распределении средств и спрашивать, что надо делать, чтоб людям оказать помощь в такой критической ситуации", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она отметила, что больницы фактически полностью заполнены больными COVID-19, заболевшие лечатся за свой счет, а постановление, которая Верховная Рада принимала несколько недель назад, предусматривающее, в частности, финансовое обеспечение лечения больных, доплаты врачам и другим медицинским работникам и не выполняется.

Теги: #коронавирус #тимошенко
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