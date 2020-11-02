Политика

11:20 02.11.2020

Главы фракций Рады согласны вернуться к первой редакции закона об е-декларирования – "Голос"

1 мин читать
Главы фракций Рады согласны вернуться к первой редакции закона об е-декларирования – "Голос"

Главы фракций Верховной Рады согласились возвратиться к первой редакции закона об электронном декларировании, сообщает пресс-служба фракции "Голос" со ссылкой на заместителя главы фракции Ярослава Железняка.

"Состоялось совещание глав фракций относительно дальнейшего восстановления законопроекта об электронном декларировании. Был предложен механизм возвратиться к первой редакции закона, принять политически условное решение, а потом уже вносить изменения в течение двух месяцев, с учетом позиций относительно судей", - цитирует пресс-служба Железняка.

По его словам, в настоящее время этот законопроект согласовывается фракциями и, наверное, будет сегодня регистрироваться.

"Был вопрос относительно президентского законопроекта о восстановлении доверия к суду, но пока нет окончательного решения относительно него: будет ли этот законопроект далее поддерживаться или нет, поэтому ждем позиции президента, Офиса президента", - подчеркнул депутат.

Теги: #рада #голос #е_декларирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 02.11.2020
КС в 12.00 начнет рассмотрение вопроса о рынке земли

КС в 12.00 начнет рассмотрение вопроса о рынке земли

12:01 02.11.2020
Рада рассмотрит законопроект о госбюджете в четверг – Разумков

Рада рассмотрит законопроект о госбюджете в четверг – Разумков

12:04 30.10.2020
Уголовное производство открыто в отношении судей КС – "Голос"

Уголовное производство открыто в отношении судей КС – "Голос"

19:03 29.10.2020
Зеленский инициировал внесение законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине

Зеленский инициировал внесение законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине

17:57 29.10.2020
Первый вице-спикер Рады зарегистрировал законопроект о десоветизации украинского законодательства

Первый вице-спикер Рады зарегистрировал законопроект о десоветизации украинского законодательства

17:52 29.10.2020
Система электронного декларирования будет работать, законопроекты должны быть поданы в Раду как безотлагательные - Зеленский

Система электронного декларирования будет работать, законопроекты должны быть поданы в Раду как безотлагательные - Зеленский

15:42 29.10.2020
В профильный комитет Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

В профильный комитет Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

14:45 29.10.2020
Рада быстро отреагирует на решение КС об отмене е-декларирования – Разумков

Рада быстро отреагирует на решение КС об отмене е-декларирования – Разумков

13:34 29.10.2020
"Голос" выступает за отставку судей КС и инициирует расследование по решению об отмене е-деклараций

"Голос" выступает за отставку судей КС и инициирует расследование по решению об отмене е-деклараций

10:34 29.10.2020
Рада 5 ноября может рассмотреть госбюджет-2021 в 1-м чтении - нардеп

Рада 5 ноября может рассмотреть госбюджет-2021 в 1-м чтении - нардеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада рассмотрит законопроект о госбюджете в четверг – Разумков

Посол ЕС прогнозирует в ноябре в Украине ожесточенные политических дебаты о евроатлантическом курсе страны

Зеленский: демарш КС - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны

"Слуги народа" в Киевсовете готовы сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

Новый состав КС будет формироваться максимально прозрачно, при участии общественности и международных партнеров - Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

Лазебная призывает Раду принять до конца года в первом чтении законопроект №2683, чтобы запустить накопительную пенсионную систему с 2022 года

Посол ЕС прогнозирует в ноябре в Украине ожесточенные политических дебаты о евроатлантическом курсе страны

США призывают стороны объединиться в диалоге для преодоления кризиса, вызванного решением КС

Белый дом планирует перемены в кабинете министров в случае победы Трампа на выборах

Во втором туре выборов президента Молдовы будут бороться Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду

Посол Британии в Украине призывает к объединению сторонников евроатлантического будущего украинского государства

Посольство США указало на недостатки выборов в Грузии, но признало их свободными и конкурентными

Зеленский: демарш КС - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны

Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА