Главы фракций Рады согласны вернуться к первой редакции закона об е-декларирования – "Голос"

Главы фракций Верховной Рады согласились возвратиться к первой редакции закона об электронном декларировании, сообщает пресс-служба фракции "Голос" со ссылкой на заместителя главы фракции Ярослава Железняка.

"Состоялось совещание глав фракций относительно дальнейшего восстановления законопроекта об электронном декларировании. Был предложен механизм возвратиться к первой редакции закона, принять политически условное решение, а потом уже вносить изменения в течение двух месяцев, с учетом позиций относительно судей", - цитирует пресс-служба Железняка.

По его словам, в настоящее время этот законопроект согласовывается фракциями и, наверное, будет сегодня регистрироваться.

"Был вопрос относительно президентского законопроекта о восстановлении доверия к суду, но пока нет окончательного решения относительно него: будет ли этот законопроект далее поддерживаться или нет, поэтому ждем позиции президента, Офиса президента", - подчеркнул депутат.