Посол ЕС прогнозирует в ноябре в Украине ожесточенные политических дебаты о евроатлантическом курсе страны

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас прогнозирует, что в ноябре состоится много ожесточенных политических дебатов, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины.

"В Киеве начинается ноябрь (месяц падающих листьев по-украински). Я прогнозирую множество ожесточенных политических дебатов в течение месяца, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины, как одной из конституционных ценностей страны", - написал Маасикас на своей странице в Twitter.