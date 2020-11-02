Политика

11:14 02.11.2020

Посол ЕС прогнозирует в ноябре в Украине ожесточенные политических дебаты о евроатлантическом курсе страны

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Посол ЕС прогнозирует в ноябре в Украине ожесточенные политических дебаты о евроатлантическом курсе страны

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас прогнозирует, что в ноябре состоится много ожесточенных политических дебатов, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины.

"В Киеве начинается ноябрь (месяц падающих листьев по-украински). Я прогнозирую множество ожесточенных политических дебатов в течение месяца, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины, как одной из конституционных ценностей страны", - написал Маасикас на своей странице в Twitter.

Теги: #конституционный_суд #ес #украина #маасикас
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