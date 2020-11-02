Политика

11:09 02.11.2020

США призывают стороны объединиться в диалоге для преодоления кризиса, вызванного решением КС

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США призывают стороны объединиться в диалоге для преодоления кризиса, вызванного решением КС

Посольство США в Украине призвало все стороны объединиться в диалоге и найти выход из кризиса, связанного с недавним решением Конституционного суда Украины (КС).

"Со все большей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония, Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это необходимо для возобновления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7) заявили, что встревожены усилиями отменить проводимые в стране с 2014 года антикоррупционные реформы.

Теги: #сша #конституционный_суд
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