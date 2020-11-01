Посол Британии в Украине призывает к объединению сторонников евроатлантического будущего украинского государства

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на ситуацию с решением Конституционного суда, касающееся электронного декларирования, и указала, что сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто поддерживает евроатлантическое будущее, в Украине объединились в этот решающий момент.

"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс в микроблоге твиттер в воскресенье вечером.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для определения мер реагирования государства в связи с ситуацией вокруг антикоррупционной реформы.

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении доступа граждан к реестру деклараций чиновников.

Также Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.