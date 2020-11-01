Политика

20:19 01.11.2020

Посольство США указало на недостатки выборов в Грузии, но признало их свободными и конкурентными

3 мин читать
Посольство США указало на недостатки выборов в Грузии, но признало их свободными и конкурентными

Посольство США в Тбилиси согласно с предварительными оценками международных наблюдателей, которые пришли к выводу, что парламентские выборы в Грузии 31 октября были конкурентными и прошли с соблюдением основных свобод.

"Посольство США согласно с предварительной оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении американского посольства.

В заявлении отмечается, что посольство приветствует высокую активность избирателей и преданность грузинского народа демократии даже в условиях пандемии COVID-19.

При этом в заявлении говорится, что посольство согласно также с замечаниями, которые были высказаны представителями международных наблюдательских миссий относительно процесса выборов, в связи с чем призывает все партии учесть все недостатки в ходе второго тура нынешних выборов и следующих выборов.

В заявлении подчеркивается, что те попытки нарушения избирательного процесса, в частности, факты запугивания избирателей, подкуп, нарушение тайны голосования, нечеткое разделение партийной и официальной деятельности и насилие в отношении журналистов и наблюдателей, "несмотря на то, что не является достаточным для объявления нелегитимными результатов выборов, продолжают вредить избирательному процессу Грузии и недопустимы".

Посольство отмечает, что поддерживает использование избирателями и партиями существующих правовых процедур для предъявления связанных с выборами жалоб. В заявлении выражается надежда, что соответствующие государственные ведомства в Грузии проведут объективное расследование по всем обоснованным нарушениям.

Между тем, посольство призвало граждан Грузии проявить терпение, чтобы процесс проходил спокойно, мирно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами.

Ранее в воскресенье следившие за ходом парламентских выборов наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), ПА НАТО и ПА ОБСЕ в своей предварительной оценке заявили, что в целом на выборах в Грузии были соблюдены основные свободы.

"Выборы были конкурентными и в конечном итоге фундаментальные свободы были соблюдены", - сказала на брифинге представитель наблюдательской миссии от ПА ОБСЕ, албанский депутат Элона Джебреа Ходжа.

Между тем, отметила она, со стороны политических оппонентов на выборах постоянно были слышны обвинения о том, что происходило давление и что не было четкой разделительной линии между правящей партией "Грузинская мечта" и государством, что уменьшало доверие со стороны общества в отношении этого процесса.

В свою очередь, вице-президент ПА НАТО Осман Баки заявил, что выборы были конкурентными, были соблюдены основные свободы, но прошли не без недостатков. Он указал на то, что за пределами избирательных участков было замечено много активистов партий, что создавало запугивающую атмосферу.

Глава наблюдательской миссии от БДИПЧ ОБСЕ Джиллиан Стирк заявила, что в целом основные свободы были соблюдены на выборах, но были недостатки. Она также обратила внимание на доминирование представителей правящей партии в избирательных администрациях, присутствие координаторов и активистов партий возле участков.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий. ЦИК Грузии обработал данные 99,77% голосов избирателей, по итогам которых лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 48,16% голосов. Оппозиция итоги выборов признавать отказалась.

Теги: #сша #выборы #грузия #посольство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:23 01.11.2020
ЕС считает, что парламентские выборы в Грузии прошли с соблюдением европейских стандартов конкурентности

ЕС считает, что парламентские выборы в Грузии прошли с соблюдением европейских стандартов конкурентности

18:36 01.11.2020
Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

18:36 01.11.2020
Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

09:21 01.11.2020
В Грузии подсчитано более 80% голосов на парламентских выборах, продолжает лидировать правящая партия "Грузинская мечта" – ЦИК

В Грузии подсчитано более 80% голосов на парламентских выборах, продолжает лидировать правящая партия "Грузинская мечта" – ЦИК

05:22 01.11.2020
Отрыв "Грузинской мечты" от партии "ЕНД" незначительно сокращается - данные подсчета 40% голосов

Отрыв "Грузинской мечты" от партии "ЕНД" незначительно сокращается - данные подсчета 40% голосов

04:22 01.11.2020
Грузинская оппозиция призывает граждан собраться в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси

Грузинская оппозиция призывает граждан собраться в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси

02:13 01.11.2020
В "Грузинской мечте" не исключают второго тура выборов в 12 из 30 избирательных округов

В "Грузинской мечте" не исключают второго тура выборов в 12 из 30 избирательных округов

21:43 31.10.2020
Иванишвили поздравил сторонников "Грузинской мечты" с победой на парламентских выборах в Грузии

Иванишвили поздравил сторонников "Грузинской мечты" с победой на парламентских выборах в Грузии

19:04 31.10.2020
ЦИК признала победителями выборов городских, поселковых и сельских голов в 108 населенных пунктах

ЦИК признала победителями выборов городских, поселковых и сельских голов в 108 населенных пунктах

09:31 31.10.2020
В Грузии за сутки 1 тыс. 673 заражений COVID-19, скончались 22 человека

В Грузии за сутки 1 тыс. 673 заражений COVID-19, скончались 22 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: демарш КС - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны

"Слуги народа" в Киевсовете готовы сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

Новый состав КС будет формироваться максимально прозрачно, при участии общественности и международных партнеров - Арахамия

КС во вторник продолжит рассмотрение дела о конституционности языкового закона

Совет Европы предупреждает, что увольнение действующих судей КС будет нарушением Конституции – письмо к Разумкову

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: демарш КС - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны

"Слуги народа" в Киевсовете готовы сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

Тимошенко: Европа предупреждает Зеленского о "неблагоприятных, глубоких и долгосрочных последствиях" в случае роспуска им Конституционного Суда

Новый состав КС будет формироваться максимально прозрачно, при участии общественности и международных партнеров - Арахамия

Этот состав КС формировался при участии Порошенко и еще при нем отменял уголовную ответственность за незаконное обогащение - Арахамия

КС во вторник продолжит рассмотрение дела о конституционности языкового закона

Совет Европы предупреждает, что увольнение действующих судей КС будет нарушением Конституции – письмо к Разумкову

Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения в Карабахе будут перенесены на территорию Армении - МИД РФ

Поддержка антикоррупционных институтов является важным обязательством программы МВФ – Фонд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА