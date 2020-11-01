Посольство США указало на недостатки выборов в Грузии, но признало их свободными и конкурентными

Посольство США в Тбилиси согласно с предварительными оценками международных наблюдателей, которые пришли к выводу, что парламентские выборы в Грузии 31 октября были конкурентными и прошли с соблюдением основных свобод.

"Посольство США согласно с предварительной оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении американского посольства.

В заявлении отмечается, что посольство приветствует высокую активность избирателей и преданность грузинского народа демократии даже в условиях пандемии COVID-19.

При этом в заявлении говорится, что посольство согласно также с замечаниями, которые были высказаны представителями международных наблюдательских миссий относительно процесса выборов, в связи с чем призывает все партии учесть все недостатки в ходе второго тура нынешних выборов и следующих выборов.

В заявлении подчеркивается, что те попытки нарушения избирательного процесса, в частности, факты запугивания избирателей, подкуп, нарушение тайны голосования, нечеткое разделение партийной и официальной деятельности и насилие в отношении журналистов и наблюдателей, "несмотря на то, что не является достаточным для объявления нелегитимными результатов выборов, продолжают вредить избирательному процессу Грузии и недопустимы".

Посольство отмечает, что поддерживает использование избирателями и партиями существующих правовых процедур для предъявления связанных с выборами жалоб. В заявлении выражается надежда, что соответствующие государственные ведомства в Грузии проведут объективное расследование по всем обоснованным нарушениям.

Между тем, посольство призвало граждан Грузии проявить терпение, чтобы процесс проходил спокойно, мирно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами.

Ранее в воскресенье следившие за ходом парламентских выборов наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), ПА НАТО и ПА ОБСЕ в своей предварительной оценке заявили, что в целом на выборах в Грузии были соблюдены основные свободы.

"Выборы были конкурентными и в конечном итоге фундаментальные свободы были соблюдены", - сказала на брифинге представитель наблюдательской миссии от ПА ОБСЕ, албанский депутат Элона Джебреа Ходжа.

Между тем, отметила она, со стороны политических оппонентов на выборах постоянно были слышны обвинения о том, что происходило давление и что не было четкой разделительной линии между правящей партией "Грузинская мечта" и государством, что уменьшало доверие со стороны общества в отношении этого процесса.

В свою очередь, вице-президент ПА НАТО Осман Баки заявил, что выборы были конкурентными, были соблюдены основные свободы, но прошли не без недостатков. Он указал на то, что за пределами избирательных участков было замечено много активистов партий, что создавало запугивающую атмосферу.

Глава наблюдательской миссии от БДИПЧ ОБСЕ Джиллиан Стирк заявила, что в целом основные свободы были соблюдены на выборах, но были недостатки. Она также обратила внимание на доминирование представителей правящей партии в избирательных администрациях, присутствие координаторов и активистов партий возле участков.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий. ЦИК Грузии обработал данные 99,77% голосов избирателей, по итогам которых лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 48,16% голосов. Оппозиция итоги выборов признавать отказалась.