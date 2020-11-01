Зеленский: демарш КС - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны

Президент Украины Владимир Зеленский расценил решение Конституционного суда страны об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства как противопоставление себя государству и обществу, а также публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны.

"Давайте скажу несколько слов о нашем Конституционном суде, который на этой неделе решил противопоставить себя государству и обществу. Откровенно. Лицом к лицу. Как между своими. Потому что это уже вовсе не о честной политической конкуренции. И вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности. И точно не о справедливом будущем. Скорее, это о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу - бедность. Это о заговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства здесь. Это о том, как нельзя делать в современном мире", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По его словам, сегодня на одной чаше весов - уничтожение всего того, ради чего боролись на всех Майданах.

"Мы, общество, уже неоднократно говорили - да, хотим новых отношений. А вот Конституционный суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранения "касты неприкасаемых". Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный суд благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди - тот же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни", - написал Зеленский.

На другой чаше весов, по его словам, "полноценная свобода".

"Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. На другой чаше весов - все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов. Той, где нельзя наглеть, обворовывать, скупать министров и депутатов", - отмечает Зеленский.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют", - добавил президент.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.