Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена на президентских выборах, которые состоятся 2 ноября, в намерении объявить в стране карантин, который продлится не один год.

"Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп в своем фейсбук-акаунте в воскресенье.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу представитель республиканцев президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.