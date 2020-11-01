Политика

18:36 01.11.2020

Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

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Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена на президентских выборах, которые состоятся 2 ноября, в намерении объявить в стране карантин, который продлится не один год.

"Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп в своем фейсбук-акаунте в воскресенье.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу представитель республиканцев президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Теги: #сша #трамп #обвинение #байден
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