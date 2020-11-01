Тимошенко: Европа предупреждает Зеленского о "неблагоприятных, глубоких и долгосрочных последствиях" в случае роспуска им Конституционного Суда

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, GRECO и Венецианская комиссия в своем письме на имя спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, предупреждают президента Украины Владимира Зеленского о "неблагоприятных, глубоких и долгосрочных последствиях" в случае роспуска им Конституционного Суда.

"Мы дожили до того, что законопроект президента Зеленского об уничтожении Конституционного Суда оказался настолько шоковым, что на него в срочном порядке отреагировали два главных института Совета Европы, отвечающие за вопросы антикоррупции и верховенства права. GRECO и Венецианская комиссия в совместном заявлении назвали президентский законопроект №4288, которым глава государства планирует распустить Конституционный Суд Украины, "вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа верховенства права", и призвали Верховную Раду не поддерживать его. Такое заявление - это унизительный стыд для президента, а это значит и унизительный стыд для государства", - написала Тимошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По мнению Тимошенко такая оперативная реакция европейских правовых институтов на конституционный кризис в Украине является четким сигналом для президента Зеленского о невозможности роспуска КСУ.

"Европа предупреждает президента о "неблагоприятных, глубоких и долгосрочных последствиях" в случае грубого разгона ним Конституционного Суда. Президента Украины призывают прийти и найти альтернативный способ решения коллизии, возникшей после юридически вполне обоснованного решения КСУ. Альтернативный способ, не уничтожает основы украинской государственности и не нарушает демократических ценностей цивилизованного мира", - подытожила Тимошенко.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.