Политика

11:16 31.10.2020

Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

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Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

Азербайджан против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе и не видит оснований для этого, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны (в конфликт - ИФ). Мы также не видим возможности вовлечения какой-либо страны. Так как все соседние страны это наши партнеры и друзья", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

Азербайджанский лидер утверждает, что Армения стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт. "Однако, я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее", - отметил президент.

Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Карабахе. "Они (истребители F-16 - ИФ) находятся в Баку как показатель солидарности. Они ни в каких боях не участвуют, и их участие не планируется", - сказал азербайджанский лидер.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на три попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

В минувшую пятницу Армения и Азербайджан по итогам встречи глав МИД и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве достигли договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Теги: #алиев #армения #азербайджан
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