Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения в Карабахе будут перенесены на территорию Армении - МИД РФ

В МИД России в субботу выпустил заявление в связи с обращением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором подтверждается приверженность Росси союзническим обязательствам в отношении Армении.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ вновь призвали стороны нагорно-карабахского конфликта "к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября сего года".

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что в связи с обращением премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Россия может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности, "подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г".

"Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга", - напомнили в российском МИДе.

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

В субботу в МИД Армении сообщили, что Пашинян направил Путину письмо, "детально представив ситуацию, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы". "В письме, в частности, подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов из Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - сообщили в МИД республики.

Согласно сообщению, учитывая факты приближения боевых действий к границам Республики Армения, притязаний на территорию Армении, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которые Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии" от 29 августа 1997 года".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику со стороны Азербайджана. Боевые действия в зоне конфликта продолжаются, стороны несут потери в живой силе и технике.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил "Интерфаксу" ранее в субботу, что Ереван пока не обращался за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "На данный момент в секретариат ОДКБ от армянской стороны никаких обращений за помощью не поступало", - сказал он.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.