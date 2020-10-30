Политика

17:29 30.10.2020

КС был создан как инструмент защиты Конституции, сейчас Конституцию нужно защитить от ее "стражей" - эксперт

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КС был создан как инструмент защиты Конституции, сейчас Конституцию нужно защитить от ее "стражей" - эксперт

Конституционный суд (КС) был создан как инструмент защиты Основного закона, сейчас Конституцию нужно защитить от ее "стражей", заявил национальный советник по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников.

"В истории конституционализма есть такое понятие как "суицидальная конституция", то есть конституция, которая не способна защитить себя от посягательств со стороны авторитарных политических сил. Украинская Конституция не является суицидальной, она содержит ценности, принципы и инструменты, которые способны ее защитить. Однако, если эти инструменты оказываются в руках недобросовестных людей, мы получаем феномен "убийства Конституции".

КС был создан как инструмент защиты Конституции. Сейчас Конституцию нужно защитить от ее "стражей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Что касается инициативы президента по полной перезагрузке КС, Водянников подчеркнул, что коррупция, включая коррупцию в судах и КС, представляет непосредственную угрозу демократическому правопорядку и конституционному строю, поэтому, для обеспечения стабильности и эффективности функционирования демократической системы, на государство возлагается конституционная обязанность принять меры для защиты демократического строя.

"Коррупция, а тем более ее безнаказанность, несовместимы с верховенством права и основополагающими ценностями нашей Конституции. Этим подрываются конституционные обязательства относительно уважения человеческого достоинства, соблюдение равенства и соблюдения прав и свобод человека. Коррупция – это антитезис открытому, ответственному демократическому правлению, идея которого – в основе украинской Конституции", - пояснил он.

По словам эксперта, решение вынести вопрос о решении КС на рассмотрение СНБО является оправданным.

"Коррупция, как я говорил, представляет угрозу безопасности государства. СНБО – конституционно учрежденный координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны. Президент вправе созывать СНБО в любых случаях, когда считает, что существует угроза национальной безопасности. В данном случае, действительно, ситуация может быть квалифицирована как угроза национальной безопасности", - подчеркнул Водянников.

Он отметил, что существует и альтернативный путь решения - добровольная отставка судей КС.

"Однако и в этом случае следует также внести существенные изменения в процедуру отбора судей КС. Конституционной реформой 2016 года в Конституции был закреплен принцип конкурсного отбора. Однако на уровне закону о КС, только для президентской квоты были установлены соответствующие конкурсные процедуры. Парламентская и судейские квоты избираются не в соответствии с данным конституционным принципом. Это нужно срочно исправить", - заявил эксперт.

По его мнению, есть три момента, которые следует учитывать.

"Во-первых, выборы нового состава должны происходить в соответствии с требованиями Конституции о конкурсных основах отбора. То есть, парламент должен в первую очередь внести изменения в профильный закон о КС в части процедуры отбора судей", - сказал он.

Во-вторых, добавил он, КС в следствие этой ситуации получил огромный имиджевый ущерб и вотум недоверия от общества. Новый состав столкнется с необходимостью восстановления общественного доверия и своего места на политической карте.

"В-третьих, станет вопрос восстановления независимости КС. Тот удар, который КС нанес сам себе, приняв необоснованное решение, будет ощущаться еще долгое время", - указал Водянников.

Он сообщил, что решением КС был нанесен очень серьезный удар международному имиджу Украины.

"Создание НАЗК и его функционал были разработаны, исходя из лучших международных практик, включая стандарты Совета Европы, ОЭСР, соответствующие принципы конституционной юриспруденции. На президента возложена конституционная обязанность как гаранта Конституции обеспечить ее соблюдение и, в исключительных случаях, таких как этот, защиту. Решение, предложенное президентом, является скорее политическим, чем юридическим. Тем не менее, думаю, что международное сообщество с пониманием отнесется к исполнению этих исключительных полномочий в данном контексте", - считает Водянников.

Взгляды, изложенные в этом комментарии, являются исключительно личными взглядами Александра Водянникова и не обязательно совпадают с позицией Координатора проектов ОБСЕ в Украине и не является официальной позицией ОБСЕ.

Теги: #обсе #мнение #кс
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