Политика

16:16 30.10.2020

Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит - Стефанишина

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Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит - Стефанишина

Вопрос пересмотра Европейским союзом безвизового режима с Украиной в настоящее время не находится на повестке дня, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Вопросы борьбы с коррупцией и эффективных механизмов были частью переговоров о получении Украиной безвизового режима. Сегодня у ЕС есть специальный механизм, когда страна отступает от соблюдения этих требований, и Еврокомиссия может инициировать такие процедуры. В то же время решительные шаги, продемонстрированные украинской властью, в частности заседание СНБО и публичная позиция ключевых игроков во власти - президент, правительство и парламент, - свидетельствует о том, что Украина настроена на продолжение этих реформ, и сейчас вопрос о пересмотреть безвиза не стоит на повестке дня", - сказала Стефанишина журналистам в Киеве в пятницу.

По ее словам, решение Конституционного суда Украины подрывает доверие к последовательности украинских реформ. "Есть определенный перечень структурных реформ, которые Украина последовательно внедряла с 2014 года и продолжает внедрять сейчас. Одна из этих реформ касается создания и функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры органов и, конечно, такие решения подрывают доверие к последовательности украинских реформ", - подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что правительство вместе с международными партнерами ищет способы решения этого вопроса. "Международные партнеры понимают, в какой критической ситуации мы находимся сейчас, и, очевидно, видят, что мы пытаемся предпринимать решительные шаги в этом направлении. Потому это сейчас происходит диалог, решений никаких не принято", - пояснила Стефанишина.

Теги: #стефанишина #ес #безвизовый_режим #украина
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