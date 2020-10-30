Политика

15:40 30.10.2020

Ни одно государство ЕС не может закупить вакцину у третьих стран без процедуры разрешения – Еврокомиссия

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Ни одно государство ЕС не может закупить вакцину у третьих стран без процедуры разрешения – Еврокомиссия

Любая вакцина, которая могла бы быть распространена на территории ЕС, должна соблюдать необходимые для Евросоюза нормы качества и пройти соответствующую процедуру разрешения в ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Ни для кого невозможно купить продукт на внешнем рынке и использовать его в Европейском союзе, если этот продукт не прошел через процесс разрешения, предусмотренный в ЕС", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос о заявлении венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Венгрия обсуждает с Россией и Китаем приобретение вакцин и гарантирует достаточное их количество, чтобы к апрелю 2021 года провакцинировать всё население страны.

Кроме того, Мамер подчеркнул, что Еврокомиссия обсуждает и подписывает соглашения на закупку вакцин с производителями, которые разрабатывают и изготавливают вакцины в Евросоюзе. "Мы не ведем переговоров ни с Россией, ни с Китаем или предприятиями этих стран. В этом европейская стратегия вакцинации, и все государства-члены ЕС решили участвовать в этом процессе", - объяснил он.

По его словам, это не означает, что другие вакцины не могут в тот или иной момент появиться на рынке ЕС, но, если предусматривается продавать их на европейском рынке, они должны "пройти обычную процедуру разрешения".

"В настоящее время мы работаем с европейскими производителями", - заявил представитель ЕК.

В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью общественному радио о своей надеже, что первые вакцины из России и Китая против COVID-19 поступят в страну в декабре, и сначала их получат хронически больные и пожилые люди.

По словам Орбана, массовая вакцинация может быть проведена уже в первые месяцы 2021 года, а "позже, в апреле, возможно, мы сможем объявить о победе над пандемией".

Теги: #ес #еврокомиссия #вакцина #коронавирус
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