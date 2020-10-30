Законопроект Зеленского по КС - это попытка потоптаться по судебной власти, считает депутат от ОПЗЖ Нимченко

Принятие президентского законопроекта №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" уничтожит судебную ветвь власти, считает народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", судья Конституционного суда в отставке Василий Нимченко.

"Если мы говорим о том, что кто-то пытается расшатать и подорвать устои конституционности, то это как раз и делается главой государства, к сожалению, путем инициирования такого законопроекта… Речь идет о судебной власти и в данном случае это - попытка потоптаться по ней. Это действие команды президента, которая ему подготовила этот документ, а он повелся - это и есть высшая форма цинизма, правового нигилизма и антиконституционных действий для узурпации власти… Если раскладывать на части понятие "правовое государство", то без правового - нет государства, если уничтожают одну ветвь власти, а именно это сегодня и делают", - сказал Нимченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По мнению народного депутата, Зеленский своим заявлением о том, что не улица должна решать сложившуюся с КС ситуацию, латентно подтолкнул людей к утренним протестам под зданием суда.

Член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" отмечает, что соответствующее решение КС должно быть опубликовано и по его сути должны дискутировать правоведы.

Нимченко считает, что вердикт суда - это не "политическая хотелка" его фракции и ряда депутатов из группы "За будущее", инициировавших представление, а желание исправить те нормы антикоррупционного законодательства, которые, по мнению парламентариев, нарушают конституционное право декларантов на неприкосновенность личной жизни. "Наша точка зрения правильная, как показало рассмотрение дела и решение", - сказал депутат.

Он также отметил, что Национальное агентство по противодействию коррупции является органом исполнительной власти. "Исполняйте то, что вам предписано конституционным законом, а если они исполняют неконституционные функции и имеют полномочия, которые не отнесены к исполнительным органам власти, поскольку это является предметом работы правоохранительных органов, то будьте добры, прекратите выходить за пределы предписаний Конституции Украины", - сказал Нимченко.

Парламентарий подчеркнул, что ЕС в двух пунктах своего решения указал, что речь не идет об отмене декларирования доходов чиновниками. "Суд четко сказал: декларации как были, так и остаются. Почему же судей сделали врагами народа? Их так уже называют премьер-министр Шмыгаль, секретарь СНБО Данилов", - отметил он.

Представитель ОПЗЖ убежден, что действия власти могут повлечь собой юридическую и политическую оценку. "Все эти действия являются неконституционными, и с точки зрения Конституции и законов есть все основания предполагать, что президент своими поступками приводит к возникновению к нему больших вопросов и проблем, в том числе импичмента, я уже не говорю о совершении тяжких преступлений. Это недопустимо, такого мир не знал, чтобы ликвидировали такую институцию, как Конституционный суд", - сказал Нимченко.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.