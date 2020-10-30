КС приглашает президента на встречу в любом формате, чтобы разрешить искусственный конфликт - глава суда

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий от имени КС пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.

"Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате... надо убрать искусственный конфликт", - заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

"Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Украины. Нам также необходимо общение", - добавил он.

Тупицкий подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти.

"Нам нужно общаться как с целостными системами, непосредственно, с президентом, с главой парламента, при необходимости – с премьер-министром", - подчеркнул глава КС.