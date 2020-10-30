Политика

13:21 30.10.2020

Президент уже разговаривал с главой КС и все решения были приняты с учетом этих переговоров – пресс-секретарь

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Президент уже разговаривал с главой КС и все решения были приняты с учетом этих переговоров – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров, отмечает пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент уже разговаривал с главой Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", - сказала она в четверг агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #мендель #зеленский #кс
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