Законопроект президента Зеленского имеет признаки конституционного переворота, считает глава КС

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава КС, принявшего резонансное решение по антикоррупционному законодательству, имеет признаки конституционного переворота.

"Сегодня за ночь проявился проект закона 4288 (законопроект президента Украины Владимира Зеленского – ИФ), который имеет признаки конституционного переворота", - сказал Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.