Произвол КС нельзя остановить имеющимися юридическими средствами, поэтому нужно принимать политико-правовые решения – Вениславский

Повлиять на практику принятия действующим составом Конституционного суда Украины решений, которые несут угрозу национальной безопасности страны, нельзя теми юридическими механизмами, которые есть в действующем законодательстве, поэтому нужно прибегать к политико-правовым решениям, отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат Федор Вениславский.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг он рассказал, что действительно в истории Украины не было подобных прецедентов, когда президент вносит законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КС, как и не было прецедентов, когда КС принимал решения с "четким системным нарушением" Конституции, закона о Конституционном суде и регламента КС, закона о предотвращении коррупции.

"А юридических механизмов остановки такого произвола со стороны КС действующее законодательство не содержит. Поэтому, конечно, нужно применять политико-правовые меры, чтобы остановить реальные угрозы национальной безопасности, порожденные этим решением КС и действиями судей КС. Конечно, таких прецедентов нет, но когда фактически можно говорить, что КС совершил антиконституционный переворот своим решением, то необходимо действовать уже политико-правовыми средствами, совместными действиями президента и парламента", - подчеркнул Вениславский.

Представитель президента в КС также считает, что возникшие после решения суда угрозы национальной безопасности значительно превышают по своей ценности те негативные последствия, которые может иметь принятие Верховной Радой предложенного президентом Владимиром Зеленским закона.

"Кроме того, Верховная Рада является представителем украинского народа, и если большинство Верховной Рады поддержит этот законопроект, это будет означать, что парламент реализовал волю украинского народа, подавляющее большинство которого разделяет те ценности, которые КС во вторник фактически "отменил", признав неконституционными отдельные положения закона о предотвращении коррупции", - отметил он.

Вениславский также указал, что сами судьи КС никогда сами не прекратят свои полномочия, поскольку "весь суд, за небольшим исключением, фактически действовал в условиях конфликта интересов".

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.