Политика

12:04 30.10.2020

Уголовное производство открыто в отношении судей КС – "Голос"

1 мин читать
Уголовное производство открыто в отношении судей КС – "Голос"

Против судей Конституционного суда, вынесших решение о признании неконституционным ряда положений антикоррупционного законодательства 27 октября, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба партии "Голос" на телеграмм-канале.

Отмечается, что заявление о правонарушении, по которому было открыто производство, подал народный депутат из фракции "Голос", первый зампредседателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

"Это возможность вполне законно, не политически, доказать, был ли сговор с целью захвата власти, или опровергнуть это. Если это будет доказано, то нужно отстранить от судейства предателей и законным способом наполнить суды теми людьми, которые будут действительно отстаивать Основной закон", - заявил Юрчишин.

Теги: #юрчишин #голос #суд #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 30.10.2020
КС приглашает президента на встречу в любом формате, чтобы разрешить искусственный конфликт - глава суда

КС приглашает президента на встречу в любом формате, чтобы разрешить искусственный конфликт - глава суда

13:29 30.10.2020
Глава КС заявил, что не придет на допрос в ГБР

Глава КС заявил, что не придет на допрос в ГБР

13:29 30.10.2020
Глава КС: я не обвиняю президента, но его окружение делает плохую работу

Глава КС: я не обвиняю президента, но его окружение делает плохую работу

13:21 30.10.2020
Президент уже разговаривал с главой КС и все решения были приняты с учетом этих переговоров – пресс-секретарь

Президент уже разговаривал с главой КС и все решения были приняты с учетом этих переговоров – пресс-секретарь

13:13 30.10.2020
Глава КС: разогнанная НАПК ситуация "все пропало" не соответствует действительности

Глава КС: разогнанная НАПК ситуация "все пропало" не соответствует действительности

13:10 30.10.2020
Законопроект президента Зеленского имеет признаки конституционного переворота, считает глава КС

Законопроект президента Зеленского имеет признаки конституционного переворота, считает глава КС

12:45 30.10.2020
Произвол КС нельзя остановить имеющимися юридическими средствами, поэтому нужно принимать политико-правовые решения – Вениславский

Произвол КС нельзя остановить имеющимися юридическими средствами, поэтому нужно принимать политико-правовые решения – Вениславский

12:45 30.10.2020
Глава КС: моя встреча с президентом пока не состоялась, а говорить есть о чем

Глава КС: моя встреча с президентом пока не состоялась, а говорить есть о чем

12:19 30.10.2020
В КС разъяснили решение по антикоррупционному законодательству: необходимо законодательство, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права

В КС разъяснили решение по антикоррупционному законодательству: необходимо законодательство, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права

11:09 30.10.2020
В "Евросолидарности" считают неконституцонной инициативу Зеленского по КС, предложат свой законопроект по декларированию доходов чиновников

В "Евросолидарности" считают неконституцонной инициативу Зеленского по КС, предложат свой законопроект по декларированию доходов чиновников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС приглашает президента на встречу в любом формате, чтобы разрешить искусственный конфликт - глава суда

Президент уже разговаривал с главой КС и все решения были приняты с учетом этих переговоров – пресс-секретарь

Глава КС: разогнанная НАПК ситуация "все пропало" не соответствует действительности

Законопроект президента Зеленского имеет признаки конституционного переворота, считает глава КС

Произвол КС нельзя остановить имеющимися юридическими средствами, поэтому нужно принимать политико-правовые решения – Вениславский

ПОСЛЕДНЕЕ

Инициатива Зеленского по роспуску КС является попыткой узурпировать власть – нардеп от "Батькивщины"

Глава фракции "Голос" Рахманин раскритиковал внесенный Зеленским законопроект о прекращении полномочий КС

Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС

Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины – Стефанчук

Разумков: решение КС приведет к разбалансировке вертикали власти

Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки

Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов - Турчинов

Данилов после решения КС увидел аналогии с событиями 2010-14 гг

Финансовая помощь ЕС Украине связана с антикоррупционной архитектурой, власти должны предпринять шаги для восстановления условий ее эффективного функционирования - Представительство ЕС в Украине

Зеленский инициировал внесение законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА