Инициатива Зеленского по роспуску КС является попыткой узурпировать власть – нардеп от "Батькивщины"

Народный депутат фракции "Батькивщина", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Власенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается узурпировать власть, внеся законопроект, прекращающий полномочия состава Конституционного суда Украины.

"Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту - это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть", - сказал Власенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что если есть орган, который президенту не нравится, и президент хочет его разогнать только по этой причине, это во всем мире называется узурпацией власти.

"Президент, к сожалению, очень часто действует неконституционным способом, нарушает Конституцию, и поэтому, конечно же, ему не нужен независимый орган конституционной юстиции. И это точно никак не связано ни с какими решениями КС и не может быть с ними связано", - отметил депутат.

Как сообщалось, Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября 2020 года. Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года "ничтожным (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов" (статья 1 законопроекта "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах").

Кроме того, в статье 2 законопроекта "Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан" отмечается, что "полномочия состава Конституционного суда, действующего на момент принятия решения КС от 27 октября 2020 года в деле № 1-24/2020(393/20), прекращаются с дня вступления в силу этого закона".

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее, 27 октября 2020 года, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона Украины "О предотвращении коррупции". 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.