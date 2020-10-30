Глава фракции "Голос" Рахманин раскритиковал внесенный Зеленским законопроект о прекращении полномочий КС

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского, прекращающий полномочия состава Конституционного суда Украины, не выдерживает критики, считает глава фракции “Голос” Сергей Рахманин.

"Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива - тоже. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа", - написал Рахманин в соцсети Facebook в пятницу.

Он подчеркнул, что полноценное действие антикоррупционного законодательства можно возобновить исключительно принятием соответствующего закона.

"И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов", - уверен нардеп.

Рахманин отметил, что права и полномочия КС, а также принципы его формирования нуждаются в уточнении, но для этого необходимы консенсус и соблюдение процедур.

"Для того, чтобы мир не удивлялся решениям наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано", - заявил он.

Нардеп также отметил бездеятельностью правоохранительных органов в сложившейся ситуации.

"Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КС - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы. Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием", - резюмировал Рахманин.

Как сообщалось, Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября 2020 года. Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года "ничтожным (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов" (статья 1 законопроекта "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах").

Кроме того, в статье 2 законопроекта "Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан" отмечается, что "полномочия состава Конституционного суда, действующего на момент принятия решения КС от 27 октября 2020 года в деле № 1-24/2020(393/20), прекращаются с дня вступления в силу этого закона".

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее, 27 октября 2020 года, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона Украины "О предотвращении коррупции". 30 ноября НАПК возобнов