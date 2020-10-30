Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября 2020 года. Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент Украины предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года "ничтожным (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов" (статья 1 законопроекта "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах").

Глава государства в законопроекте предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября 2020 года.

В статье 2 законопроекта "Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан" отмечается, что "полномочия состава Конституционного суда, действующего на момент принятия решения КС от 27 октября 2020 года в деле № 1-24/2020(393/20), прекращаются с дня вступления в силу этого закона".

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

В пояснительной записке отмечается, что целями и задачами законопроекта является "обеспечение соблюдения конституционного строя в Украине и недопущение узурпации власти судьями Конституционного суда Украины".

Подчеркивается, что принятие закона будет способствовать: "обеспечению соблюдения конституционного строя в Украине; обеспечению неотвратимости европейского и евроатлантического курса Украины, закрепленного Конституцией; обеспечению национальной безопасности Украины; обеспечению действенного и эффективного предотвращения коррупции в органах государственной власти, органах местного самоуправления, повышению доброчестности публичных служащих; укреплению авторитета Украины на международной арене".

В пояснительной записке среди характеристик и основных положений закона также говорится: "Обеспечить добор и назначение судей Конституционного суда Украины в порядке, установленном Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины".

Вместе с тем, согласно ст.149-1 Конституции Украины, полномочия судьи КС прекращаются в случае: истечения 9-летнего срока его полномочий, достижения им 70-летнего возраста, выхода из украинского гражданства или приобретения им гражданства другого государства, вступления в силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным, вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления, смерти.

Основаниями для увольнения судьи КС по должности являются: неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; нарушения им требований относительно несовместимости; совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, несовместимого со статусом судьи КС или выявленное его несоответствие занимаемой должности; подача им заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

В то же время решение об освобождении от должности судьи КС должен принимать не менее чем двумя третями от его конституционного состава (12 из 18).

Согласно ст.149 Конституции, независимость и неприкосновенность судьи КС гарантируются Конституцией и законами Украины, а влияние на судью КС любым образом запрещается.

В то же время, согласно ст.148, судья КС принимать участие в любой политической деятельности, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, преподавательской или творческой.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона Украины "О предотвращении коррупции". 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.