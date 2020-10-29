Политика

20:22 29.10.2020

Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки

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Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что принятое Конституционным судом Украины решение о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства угрожает государственному бюджету и свидетельствует о непредсказуемости решений самого суда.

Как сообщается на сайте президента, на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны глава государства особо отметил угрозы, которые несет такое решение для страны и ее национальной безопасности.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - подчеркнул Зеленский.

"Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили", - добавил президент.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

Теги: #президент #кс
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