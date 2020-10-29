Политика

20:12 29.10.2020

Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов - Турчинов

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Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов - Турчинов

В Украине при поддержке действующей власти возвращаются технологии фальсификации результатов выборов, считает руководитель Центрального штаба партии "Европейская Солидарность" Александр Турчинов.

"Уже пятые сутки, как закончились выборы, но продолжаются попытки, при активном попустительстве властей, изменить результаты волеизъявления наших граждан", - сказал Турчинов, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Он отметил, что сейчас фактически заблокирована деятельность многих участковых и территориальных избирательных комиссий. Всего по стране территориальные избирательные комиссии, в частности областные, получили менее 10% необходимых протоколов для подведения результатов выборов.

"В Киеве и Киевской области, как и в других регионах, происходят попытки так называемого уточнения протоколов, чтобы изменить результат выборов", - заявил Турчинов, добавив, что в Киеве "Евросолидарность" получила более 20% голосов, а "Слуга народа" – около 7%. При этом в Оболонской и Дарницкой ТИК фактически заблокирован подсчет голосов. Аналогичная ситуация в Ржищевской, Борщаговской и других ТИК Киевской области.

Задержку в подсчетах Турчинов объясняет тем, что партия власти пытается протягивать сателлитные политические проекты, которые не преодолели 5% барьер, и которые могут изменить расклад сил в советах "в пользу провластных проектов".

"Хочу обратиться к действующему руководству страны: прекратите позорить страну! Прекратите блокировать подсчет голосов. Прекратите пытаться изменить полученные результаты выборов", - сказал Турчинов, отметив, что "все мы знаем, чем закончились подобные попытки власти изменить результаты выборов в 2004 году".

Также он призвал членов избирательных комиссий всех уровней не участвовать в преступлениях, подделывая результаты голосования.

"Преступления будут наказаны, и не надейтесь, что эта власть, которая позорно проиграла выборы, сможет вас защитить", - резюмировал он.

Теги: #результаты #выборы #фальсификация
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