Политика

19:18 29.10.2020

Финансовая помощь ЕС Украине связана с антикоррупционной архитектурой, власти должны предпринять шаги для восстановления условий ее эффективного функционирования - Представительство ЕС в Украине

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Финансовая помощь ЕС Украине связана с антикоррупционной архитектурой, власти должны предпринять шаги для восстановления условий ее эффективного функционирования - Представительство ЕС в Украине

Массовая и беспрецедентная помощь Европейского Союза, в том числе финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления, заявили в представительстве ЕС в Украине.

"ЕС считает институции по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС. Массовая и беспрецедентная помощь Европейского Союза, в том числе финансовая, поэтому связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления", - сказали в представительстве ЕС в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

В посольстве отметили, что с большой обеспокоенностью отмечают влияние последнего решения Конституционного суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющие далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

"Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - подчеркивается в ответе.

Представительство призвало власти предпринять шаги для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины.

"Мы призываем украинские власти предпринять шаги для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины. Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", - указали в дипучреждении.

 

Теги: #ес #коррупция #финпомощь
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