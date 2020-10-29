Политика

19:03 29.10.2020

Зеленский инициировал внесение законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине

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Зеленский инициировал внесение законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил неотложно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в стране после того, как участники срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны согласились, что последнее решение Конституционного суда Украины (КС) несет угрозу национальной безопасности.

"Завершено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны…. Главное, что на заседании участники согласились, что последние решения Конституционного суда Украины по антикоррупционной архитектуре Украины несут угрозу национальной безопасности. Президент Украины предложил безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Она рассказала, что в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента, которое начинается в настоящее время, в четверг вечером.

По словам Мендель, обо всех решениях, принятых на срочном заседании СНБО в четверг, будет подробно сообщено на сайте президента Украины.

Теги: #зеленский #законопроект #рада #конституционный_суд
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