Зеленский инициировал внесение законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил неотложно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в стране после того, как участники срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны согласились, что последнее решение Конституционного суда Украины (КС) несет угрозу национальной безопасности.

"Завершено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны…. Главное, что на заседании участники согласились, что последние решения Конституционного суда Украины по антикоррупционной архитектуре Украины несут угрозу национальной безопасности. Президент Украины предложил безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Она рассказала, что в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента, которое начинается в настоящее время, в четверг вечером.

По словам Мендель, обо всех решениях, принятых на срочном заседании СНБО в четверг, будет подробно сообщено на сайте президента Украины.