Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры - Порошенко

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" получили задание подготовить законопроект, который восполнит пробелы, образовавшиеся в антикоррупционном законодательстве, заявил пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Чтобы как можно скорее исправить ситуацию, я дал задание народным депутатам от нашей фракции немедленно подготовить законопроект, который восполнит все пробоины в антикоррупционном законодательстве за последние полтора года и сможет предотвратить кризис в отношениях Украины с Евросоюзом, в который нас погружает организационно и интеллектуально импотентная украинская власть", - заявил Порошенко, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Он выразил уверенность, что цель разрушения антикоррупционной инфраструктуры – не только обезопасить власть от ответственности за коррупцию, но и вернуть Украину в сферу российского влияния.

"С 2014 по 2019 год наша команда в тесном сотрудничестве с международными партнерами, с общественностью создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Самое совершенное детальное электронное публичное декларирование состояний чиновников – самое жесткое в мире. Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, новый Верховный Суд. Это было нужно для реформ внутри страны. Это стало составной частью нашей европейской интеграции и предпосылкой для получения безвиза", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что все нововведения встречали отпор, преодолеть который удавалось только благодаря сильной политической воле.

"Да, эти новосозданные структуры небезупречны, каждая из них пережила свою болезнь роста. Но система работала, и наша команда передала ее преемникам во вполне рабочем состоянии. Теперь, когда власть завершает ее разрушение, даже мои оппоненты признают, что построение этой инфраструктуры была большим достижением"- подчеркнул Порошенко.

"Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы отданы на откуп Портнову и другим адвокатам Януковича. Они по требованию (президента Украины – ИФ) Зеленского превращены в инструмент политического преследования оппонентов власти. Офис президента подорвал независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы Комиссию по избранию нового главы САП Банковая могла сформировала исключительно из лояльных к себе людей. Подконтрольный Банковой Окружной административный суд Киева недавним решением в отношении руководителя НАБУ фактически блокирует деятельность этого ключевого антикоррупционного органа", - перечислил нардеп.

Он также напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский вместо продолжения судебной реформы на среднем и низовом уровнях попытался ликвидировать независимость успешно сформированного по оценкам международных партнеров Верховного Суда.

"То, что произошло вчера, действительно заслуживает заседания СНБО. По форме все правильно. А по сути - это издевательство. Потому что соавторами представления в Конституционный суд были народные депутаты из группы "За будущее", неформальным лидером которой является близкий политический и деловой партнер Зеленского Коломойский. Так же у нас более чем достаточно оснований считать, что персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры несет лично Владимир Зеленский", - убежден Порошенко.

Нардеп также считает "показательным", что к ключевым решениям в этом направлении причастны пророссийски настроенная партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партия "За майбутне".

"Коломойский давно говорит, что Украине следует вернуться в сферу российского влияния. Итак, понятно, почему именно их представители являются авторами представлений. И это уже геополитика", - считает он.

Порошенко подчеркнул, что разрушение антикоррупционных органов и антикоррупционного законодательства наносит точечные и болезненные удары по отношениям Украины с западом, Европейским Союзом, Соединенными Штатами, провоцирует глубокий кризис в отношениях с международными партнерами, противоречит Соглашению об ассоциации. Такие действия идут в разрез с Конституцией Украины, в частности с реализацией положений относительно стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

"Понятно, что теперь еще под ещё большую угрозу попал безвиз. Даже украинские дипломаты в закрытой переписке бьют тревогу. Напомню, Зеленский лично уверял, что с безвизом - все в порядке. Или сознательно говорил неправду, или даже не способен осознать глубину проблемы", - заметил Порошенко.

"Я призываю наших европейских партнеров не наказывать всех украинцев лишением безвиза за грехи власти. Кого наказывать - это всех лиц, причастных к разрушению антикоррупционной инфраструктуры, тотальному свертыванию реформ, торможению Украины на пути в Европу. Пусть свободно путешествуют не до Куршавеля, Монако или Зальцбурга, а в Ростов, Москву и Магадана", - отметил он.