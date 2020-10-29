Политика

17:57 29.10.2020

Первый вице-спикер Рады зарегистрировал законопроект о десоветизации украинского законодательства

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Первый вице-спикер Рады зарегистрировал законопроект о десоветизации украинского законодательства

В Верховную Раду подан и зарегистрирован законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины", сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Его подготовка длилась почти год. За это время было проанализировано около 15 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и 7 тысяч актов Украинской ССР на предмет выявления тех, потребность в которых уже давно отпала", - написал Стефанчук в четверг в Facebook.

Он привел в пример нормы Жилищного кодекса УССР 1983 года, который до сих пор действует на территории Украины и согласно которому "страна воплощает в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества", а также положения Кодекса законов о труде 1971 года, в котором предоставляются преференции при трудоустройстве членам комсомола.

В то же время, по словам первого заместителя председателя Рады, тотальной отмены всех законодательных актов бывшего СССР и УССР в законопроекте не предусмотрено.

"Мы не пошли по пути тотальной отмены всех актов "советского периода". Мы "вручную" селективно взяли весь массив "советского законодательства". По результатам нашей обработки мы предлагаем признать не применяемыми на территории Украины около 1500 законодательных актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - рассказал вице-спикер.

В то же время, как указывает Стефанчук, необходимые и важные для Украины документы: Акт провозглашения независимости Украины (1991 года), Декларация о государственном суверенитете Украины (1990 года), ратификация Устава ООН (1945 года), акты о передаче Крымской области в состав Украины (1954 года), законы, регулирующие права репрессированных, переселенцев, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, нормативные документы о социальных гарантиях лиц, награжденных орденами и медалями не потеряют свою силу.

Вице-спикер парламента обратился к коллегам-депутатам с призывом поддержать документ в сессионном зале, а также призвал Кабинет министров присоединиться к работе по десоветизации украинского законодательства.

"Но одними законами не исчерпывается работа по десоветизации законодательства Украины. Поэтому призываю Кабинет министров Украины в течение следующих трех лет приобщиться к процессу десоветизации и систематизации украинского законодательства, провести долгожданную инкорпорацию. По результатам нашей обработки мы уже готовы передать вам более 5000 актов Союза ССР и Украинской РСР, которые можно, в пределах компетенции Кабинета министров Украины, вскоре признать неприменяемыми на территории Украины", - указал Стефанчук.

Теги: #десоветизация #рада #стефанчук
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