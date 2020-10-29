Политика

17:54 29.10.2020

Дело не только в решении КС по антикоррупционным органам, а в целом - в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв нацбезопасности – Зеленский

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Дело не только в решении КС по антикоррупционным органам, а в целом - в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв нацбезопасности – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ряд лиц предпринимает целенаправленные действия на подрыв общественного договора и на создание угрозы национальной безопасности страны после принятия Конституционным судом (КС) решения относительно деятельности антикоррупционных органов.

"Мы должны срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после принятия решения КС по представлению группы народных депутатов относительно отдельных положений закона о противодействия коррупции и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Дело только в этом решении, но и в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашего государства", - сказал Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг.

"Мы должны ни допустить, чтобы эту проблему начала решать улица на свое усмотрение, ни того, чтобы это или какое-либо иное решение Конституционного суда было использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", - подчеркнул глава государства.

Теги: #конституционный_суд #зеленский
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