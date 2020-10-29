Политика

17:52 29.10.2020

Система электронного декларирования будет работать, законопроекты должны быть поданы в Раду как безотлагательные - Зеленский

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Система электронного декларирования будет работать, законопроекты должны быть поданы в Раду как безотлагательные - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает подготовки и направления в Верховную Раду законопроектов о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников в ближайшее время.

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения: система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как беотлагательные", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны в четверг.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 УК Украины противоречит ч. 1 ст. 8 Основного закона Украины.

Ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины -декларирование недостоверной информации.

Теги: #конституционный_суд #рада #зеленский
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