Политика

15:49 29.10.2020

Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: Украина не должна возвращаться в прошлое

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Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: Украина не должна возвращаться в прошлое

Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7) встревожены усилиями отменить проводимые в стране с 2014года антикоррупционные реформы.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократичной Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", - говорится в официальном аккаунте послов стран G7 в Украине в четверг

Теги: #g7 #конституционный_суд
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