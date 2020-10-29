Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: Украина не должна возвращаться в прошлое

Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7) встревожены усилиями отменить проводимые в стране с 2014года антикоррупционные реформы.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократичной Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", - говорится в официальном аккаунте послов стран G7 в Украине в четверг