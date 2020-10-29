Политика

15:42 29.10.2020

В профильный комитет Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

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В профильный комитет Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

В комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства официально поступил срочный общий вывод Европейской комиссии "«За демократию через право" (Венецианской комиссии) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по законопроекту №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Как сообщает в четверг информационное управление Аппарата Рады, вывод был принят на онлайн-заседании 124-й пленарной сессии Венецианской комиссии 8-9 октября 2020г. Документ касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности Кодексу надлежащей практики по референдумам, разработанному Венецианской комиссией и поддержанному уставными органами Совета Европы, а также Копенгагенским документом ОБСЕ 1990г.

В заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и (ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине.

При подготовке законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум (№ 3612) ко второму чтению комитет на своем заседании рассмотрел замечания и предложения, поступившие от субъектов права законодательной инициативы, в том числе и те, которые были направлены на реализацию отдельных рекомендаций, высказанных в предварительно предоставленном комитету совместном заключении Венецианской комиссии. По результатам рассмотрения этого законопроекта во втором чтении комитетом принято решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона №3612.

Однако учитывая предоставление выводы Венецианской комиссии и профильного Бюро ОБСЕ, а также замечания Главного юридического управления Аппарата Рады, документ на данный момент дорабатывается с учетом вышеупомянутых предложений.

Теги: #референдум #рада #обсе #венецианская_комиссия
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