Политика

14:01 29.10.2020

Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

1 мин читать
Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

Премьер-министр Украины (2016-2019гг) Владимир Гройсман призвал чиновников разных уровней обнародовать свои доходы и декларации на открытых ресурсах, в том числе в социальных сетях, и таким образом ввести новую культуру открытости власти.

В эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" Гройсман отметил, что сам, на разных должностях, приложил немало усилий, чтобы Украина стала открытой. "Я имел отношение к созданию НАПК, НАБУ и САП. Я считал, что это правильно, потому что хотел и хочу, чтобы Украина была открытой в борьбе с коррупцией. Я хочу честности", - сказал политик.

По его словам, учитывая последние события, в государстве сложилась чрезвычайная ситуация.

"Сейчас немедленно надо созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины для принятия законов об обеспечении непрерывности декларирования и открытости. Я четыре раза проходил проверки. И горд тем, что я их прошел. Коллеги - политики и чиновники - обнародуйте свои декларации на страницах в Фейсбуке, на своих сайтах. Мы вводить новую культуру. Я хочу открытости, и это правильно ", - сказал Гройсман.

Теги: #гройсман #декларации #чиновники #соцсети
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 29.10.2020
Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

14:02 29.10.2020
Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

Гройсман призвал чиновников обнародовать свои декларации в соцсетях

20:15 26.10.2020
Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за агитации на Закарпатье

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за агитации на Закарпатье

19:28 26.10.2020
Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за агитации на Закарпатье

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за агитации на Закарпатье

11:33 26.10.2020
После местных выборов важно сделать все для качественного завершения децентрализации - Гройсман

После местных выборов важно сделать все для качественного завершения децентрализации - Гройсман

11:30 26.10.2020
После местных выборов важно сделать все для объединения страны и качественного завершения децентрализации - Гройсман

После местных выборов важно сделать все для объединения страны и качественного завершения децентрализации - Гройсман

10:01 24.10.2020
Гройсман призвал украинцев прийти на выборы

Гройсман призвал украинцев прийти на выборы

03:36 21.10.2020
На Луганщине чиновников подозревают в хищении бюджетных средств на предотвращение катастроф в результате затопления шахт

На Луганщине чиновников подозревают в хищении бюджетных средств на предотвращение катастроф в результате затопления шахт

09:43 19.10.2020
Супруга и сын Гройсмана заболели COVID-19

Супруга и сын Гройсмана заболели COVID-19

12:08 14.10.2020
Группа чиновников одного из горсоветов в Черновицкой области требовала взятки за договоры аренды недвижимого имущества

Группа чиновников одного из горсоветов в Черновицкой области требовала взятки за договоры аренды недвижимого имущества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В профильный комитет Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

Стефанишина о решении КС: есть силы внутри страны, заинтересованные в лишении украинцев "безвиза", уверяю, им это не удастся

Рада быстро отреагирует на решение КС об отмене е-декларирования – Разумков

"Голос" выступает за отставку судей КС и инициирует расследование по решению об отмене е-деклараций

Опрос от Зеленского имел целью мобилизацию избирателей "Слуги народа", президент не стремится выполнять обещания - эксперты

ПОСЛЕДНЕЕ

В профильный комитет Рады поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

Стефанишина о решении КС: есть силы внутри страны, заинтересованные в лишении украинцев "безвиза", уверяю, им это не удастся

Рада быстро отреагирует на решение КС об отмене е-декларирования – Разумков

"Голос" выступает за отставку судей КС и инициирует расследование по решению об отмене е-деклараций

Опрос от Зеленского имел целью мобилизацию избирателей "Слуги народа", президент не стремится выполнять обещания - эксперты

ОПЗЖ хочет добиваться смены государственного курса Украины

Украина готова двигаться дальше в отношениях с Венгрией, но исключительно на основании принципа взаимного уважения - Кулеба

Ни один документ сам по себе не решает проблему безопасности Украины - глава МИД

Кулеба: решение КСУ хотя и является серьезным ударом, еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами

Рада 5 ноября может рассмотреть госбюджет-2021 в 1-м чтении - нардеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА