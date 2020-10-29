Политика

13:33 29.10.2020

Опрос от Зеленского имел целью мобилизацию избирателей "Слуги народа", президент не стремится выполнять обещания - эксперты

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Эксперты считают, что всеукраинский опрос от президента Украины Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов, 25 октября, делался в первую очередь для мобилизации избирателей партии "Слуга народа" на этих выборах, в то же время, по мнению экспертов, глава государства не будет стремиться выполнять свои обещания.

Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг результаты экспертного опроса "Политический квартал: осень 2020", проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" с 18 по 23 октября (всего опрошено 68 экспертов).

Абсолютное большинство респондентов (83,8%, или 58 человек) считают, что опрос от Зеленского делался преимущественно ради мобилизации избирателей "Слуги народа" на местных выборах. Также большинство экспертов (70,6%, или 49 человек) не склонны думать, что таким образом президент пытается выполнять свои обещания.

Касательно предположений, что опрос был "попыткой отвлечь общественное внимание", "тестированием мнений перед настоящим референдумом" или "попыткой обосновать сомнительные решения", единогласия эксперты не продемонстрировали.

Анализируя последствия событий ІІІ квартала 2020 года, эксперты высказали мнение, что результаты местных выборов и рост числа заболевших COVID-19 будут иметь значительное влияние на политическую ситуацию в Украине на протяжении ближайшего года.

Теги: #зеленский #эксперты #опрос
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